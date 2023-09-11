Песков: призывной возраст в России повысили в связи с рекомендациями Минобороны Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, почему была повышена планка призывного возраста. Он пояснил, что это было сделано в связи с рекомендациями Минобороны России.

«Целесообразность шкалы призывного возраста определяется специалистами, в первую очередь, это министерство обороны. Эксперты анализируют ситуацию, это связано и с демографической ситуацией, и с потребностями военного строительства, выносят какие-то свои рекомендации», - пояснил пресс-секретарь российского лидера в интервью РБК.

Он добавил, что рекомендации российского оборонного ведомства были признана обоснованными законодателями, поэтому были приняты соответствующие поправки.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о повышении призывного возраста. Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, переходного периода повышения возраста призывников не будет, то есть верхняя планка сразу повысится с 27 до 30 лет, нижняя останется прежней – 18 лет. Закон вступит в силу 1 января 2024 года.

Сайт KP.RU писал, что нужно знать о новом законе, кто стал его инициатором и какие еще нововведения он подразумевает.