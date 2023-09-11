Маск отверг обвинения в госизмене, заявив, что будет бороться за Америку Фото: REUTERS

Илон Маск отверг обвинения в государственной измене за отказ в активации сервиса спутниковой связи Starlink для украинских войск на пути к Крыму, заявив, что намерен «бороться за Америку».

«Я гражданин США и имею только этот паспорт. Что бы ни случилось, я буду бороться за Америку и умру в ней. Конгресс США не объявлял войну России. Если кто и предатель, так это те, кто меня так называет», — прокомментировал предприниматель заявление, что отказ активировать Starlink стал «формой государственной измены».

Напомним, ранее заявили отключил работу Starlink около Крыма, сорвав атаку украинских войск на Черноморский флот РФ.

Позже Маск опроверг заявления об отключении работы сервиса спутниковой связи в районе Крыма, однако фактически подтвердил, что помешал атаковать российский флот, отметив, что не стал активировать спутник, как этого просили. Предприниматель также заявил, что Starlink создавали не для запуска беспилотников, а для просмотра кино.