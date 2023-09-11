Пятилетнему мальчику оторвало палец дверью в Санкт-Петербурге

В Петербурге хирурги пришили оторванный дверью палец пятилетнему мальчику Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вечером 10 сентября в Гипермаркете OBI на Пулковском Шоссе в Петербурге пятилетнему мальчику случайно оторвали палец. По словам его отца, в туалете магазина неизвестная женщина прищемила руку его сыну.

“Мальчика бригада скорой помощи с неполной травматической ампутацией второго пальца левой кисти в состоянии средней тяжести госпитализировала в медицинское учреждение”, — сообщает “КП-Петербург”.

Сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего. Тем временем хирурги Санкт-Петербургского педиатрического университета, в который был доставлен мальчик, уже восстановили анатомию пальца и установили металлический каркас для ускорения заживления поврежденной конечности.

Отмечается, что гарантий полного функционального восстановления поврежденного пальца нет, поэтому на данной операции для ребенка испытания не закончились. В свою очередь женщина, оторвавшая ребенку палец, по некоторым данным, не извинилась за поступок.