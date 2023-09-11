Цена дизельного топлива на западе России превысила 71 тысячу рублей за тонну Фото: Shutterstock

Летнее дизельное топливо в западной, европейской части России, подорожало на 1,39%, превысив отметку в 71 тыс. рублей за тонну. Это очередной рекорд стоимости дизеля в РФ, согласно данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Сейчас дизельное топливо стоит 71,047 рублей за тонну. Бензин Аи-95 также побил собственный рекорд стоимости, сейчас тонна такого топлива обойдётся на бирже в 76,3 тыс. рублей за тонну. Зато в стране подешевел авиационный керосин, его цена упала на 7,11%, и составляет 66,195 рублей за тонну.

Ранее KP.RU сообщил, почему в России дорожает топливо, и какие есть дальнейшие прогнозы в этой сфере.