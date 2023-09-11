Лула да Силва: решение об аресте Путина находится в компетенции суда Бразилии Фото: REUTERS

Вопрос об аресте президента России Владимира Путина при его посещении саммита «Большой двадцатки» (G20), который состоится в Бразилии в 2024 году, будет рассматривать суд с учетом выданного Международным уголовным судом (МУС) ордера. Такое заявление сделал бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва.

«Если Путин решит присоединиться, принятие решения находится в полномочиях судебной власти, а не моего правительства», - приводит Reuters слова главы государства.

При этом, как отмечает агентство, бразильский президент поставил под сомнение членство Бразилии в МУС, указав на то, что ни Россия, ни Китай, ни США не являются членами данной организации.

Кроме того, пару дней назад, 9 сентября, в интервью индийскому телеканалу Firstpost Лула да Силва сообщил, что пока он является президентом Бразилии, Путина «не арестуют без разрешения властей».

Напомним, Москва вышла из соглашения по участию в МУС еще в конце 2016 года. МИД РФ заявлял, что это решение было принято на основании неэффективной и однобокой работы организации в рамках расследуемых им дел.