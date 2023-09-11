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НовостиПолитика11 сентября 2023 12:44

Президент Бразилии Лула да Силва: конфликт на Украине утомляет человечество

Политик и ранее призывал способствовать мирному урегулированию украинского конфликта
Сергей ЧИКОВ
Президент Бразилии Лула да Силва: конфликт на Украине утомляет человечество

Президент Бразилии Лула да Силва: конфликт на Украине утомляет человечество

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что конфликт на Украине утомляет человечество.

“Я думаю, что все понимают, что этот конфликт утомляет человечество, он уже изматывает людей”, — приводит телеканал CNN Brasil слова политика, сказанные на пресс-конференции 11 сентября.

Лула да Силва и ранее отмечал, что мировое сообщество начинает уставать от украинского конфликта и призывал сформировать группы стран, способных содействовать мирному решению конфликта на Украине.

В свою очередь президент Владимир Путин соглашался, что любой конфликт должен решаться дипломатическим путем, однако с Москвой не желают вести диалог по вопросам обеспечения равной безопасности для всех, включая саму Россию, а киевский режим и вовсе законодательно закрепил отказ от мирных переговоров.

Тем временем бывший американский разведчик Скотт Риттер предупредил, что ВСУ уже исчерпали все обученные кадровые резервы и могут быть разгромлены уже предстоящей осенью, если киевский режим не пойдет на переговоры с Россией.