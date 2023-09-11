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НовостиЗдоровье11 сентября 2023 12:49

Нарколог Поликарпов: употребление алкоголя может спровоцировать онкологию

Зависимость может возникнуть даже при употреблении небольших доз спиртного
Валентина БРЫКАЛИНА
Валентина БРЫКАЛИНА
Безопасных доз алкоголя не существует, уверены специалисты

Безопасных доз алкоголя не существует, уверены специалисты

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Употребление спиртных напитков повышает риски возникновения многих серьезных заболеваний, в том числе, рака. Об этом сообщил «Газете.ru» психиатр-нарколог Александр Поликарпов.

- Употребление алкоголя связано с многими видами рака: печени, груди, кишечника, легких, почек, - пояснил Поликарпов.

Нарколог уточнил, что зависимость может возникнуть даже при употреблении небольших доз спиртного.

- Алкоголь повышает настроение за счет стимулирования образования эндорфинов. Организм постепенно привыкает к этому, и для достижения того же эффекта требуется повышение дозы, - отметил медик.

Ранее «Москва 24» сообщила, что россияне стали меньше употреблять алкоголь в последние 15 лет — если ранее на одного человека приходилось 18 литров, то сейчас показатель снизился до 8,6 литров.

По данным ОТР, в настоящий момент вырос спрос на шампанское – примерно на 9%. Фиксируется рост стоимости на тару и упаковку для напитков, поэтому многие производители уже начали уведомлять торговые сети о повышении стоимости своей продукции на 3–4 процента.