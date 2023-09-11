Нарколог Поликарпов: употребление алкоголя может спровоцировать онкологию

Безопасных доз алкоголя не существует, уверены специалисты Фото: Михаил ФРОЛОВ

Употребление спиртных напитков повышает риски возникновения многих серьезных заболеваний, в том числе, рака. Об этом сообщил «Газете.ru» психиатр-нарколог Александр Поликарпов.

- Употребление алкоголя связано с многими видами рака: печени, груди, кишечника, легких, почек, - пояснил Поликарпов.

Нарколог уточнил, что зависимость может возникнуть даже при употреблении небольших доз спиртного.

- Алкоголь повышает настроение за счет стимулирования образования эндорфинов. Организм постепенно привыкает к этому, и для достижения того же эффекта требуется повышение дозы, - отметил медик.

Ранее «Москва 24» сообщила, что россияне стали меньше употреблять алкоголь в последние 15 лет — если ранее на одного человека приходилось 18 литров, то сейчас показатель снизился до 8,6 литров.

По данным ОТР, в настоящий момент вырос спрос на шампанское – примерно на 9%. Фиксируется рост стоимости на тару и упаковку для напитков, поэтому многие производители уже начали уведомлять торговые сети о повышении стоимости своей продукции на 3–4 процента.