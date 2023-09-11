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НовостиЗдоровье11 сентября 2023 13:06

Педиатр Шарипова: ребенка нельзя стучать по спине, если он подавился

Детей старше трех лет, если они подавились едой, нельзя стучать по спине
Валентина БРЫКАЛИНА
Валентина БРЫКАЛИНА
Стучать по спинке можно только ребенка младше трех лет

Стучать по спинке можно только ребенка младше трех лет

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Если ребенок старше трех лет подавился едой, стучать его по спине нельзя, так как это может усугубить ситуацию. Об этом сообщила «Газете.ru» педиатр Ильмира Шарипова.

- Детей старше трех лет, если они подавились едой, нельзя стучать по спине, так как инородное тело может продвинутся дальше по дыхательным путям, - сообщила медик.

Она уточнила, что в случае такой ситуации, лучшие использовать метод Геймлиха — специальные толчки в живот.

Что касается детей до года, их можно положить через колено и аккуратно постучать в межлопаточной области.

Ранее телеканал «360» рассказал, как оказывать первую помощь тем, кто захлебнулся в воде: если пострадавший дышит, его важно повернуть на бок, иначе у человека в бессознательном состоянии может запасть язык. Кроме того, в такой ситуации очень часто начинается рвота. Чтобы избежать захлебывания, человека нужно перевернуть на бок.

По данным Life.ru, человеку, которого вытащили из воды, при отсутствии сердцебиения и сознания стоит делать непрямой массаж сердца в соотношении 30:2, а также осуществлять дыхание изо рта в рот.