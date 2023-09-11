Педиатр Шарипова: ребенка нельзя стучать по спине, если он подавился

Стучать по спинке можно только ребенка младше трех лет Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Если ребенок старше трех лет подавился едой, стучать его по спине нельзя, так как это может усугубить ситуацию. Об этом сообщила «Газете.ru» педиатр Ильмира Шарипова.

- Детей старше трех лет, если они подавились едой, нельзя стучать по спине, так как инородное тело может продвинутся дальше по дыхательным путям, - сообщила медик.

Она уточнила, что в случае такой ситуации, лучшие использовать метод Геймлиха — специальные толчки в живот.

Что касается детей до года, их можно положить через колено и аккуратно постучать в межлопаточной области.

Ранее телеканал «360» рассказал, как оказывать первую помощь тем, кто захлебнулся в воде: если пострадавший дышит, его важно повернуть на бок, иначе у человека в бессознательном состоянии может запасть язык. Кроме того, в такой ситуации очень часто начинается рвота. Чтобы избежать захлебывания, человека нужно перевернуть на бок.

По данным Life.ru, человеку, которого вытащили из воды, при отсутствии сердцебиения и сознания стоит делать непрямой массаж сердца в соотношении 30:2, а также осуществлять дыхание изо рта в рот.