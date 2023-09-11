Skoda приостановила выпуск машин из-за нехватки комплектующих Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Входящая в международную группу Volkswagen чешская компания Skoda, которая в прошлом году покинула Россию, объявила о приостановке работы одного из своих предприятий в Чехии на неделю из-за нехватки комплектующих для автомобилей.

Как сообщила пресс-секретарь Skoda Ивана Поволна, речь идет о комплектующих деталях, которые поставлял находящейся в Словении завод. Однако предприятие пострадало из-за недавнего наводнения в стране.

Поволна также предупредила, что частично может быть прервано производство машин и на заводе в городе Млада-Болеслав в центральной части Чехии.

Напомним, как сообщалось, уже к ноябрю прошлого года иностранные автомобильные бренды потеряли уже около 4,5 млрд евро после ухода с российского рынка. Такие убытки связаны с нереализованными инвестициями в стране, а также почти с бесплатной передачей активов.