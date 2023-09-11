Умер Уэн Уилмут, ученый, работавший над клонированием овечки Долли

В возрасте 79 лет умер Иэн Уилмут, клонировавший овечку Долли. Фото: Кадр видео

В возрасте 79 лет умер Иэн Уилмут, шотландский генетик, известный как руководитель рабочей группы, впервые клонировавший млекопитающее – овечку Долли.

“Мы глубоко опечалены известием о кончине профессора сэра Иэна Уилмута”, — приводит издание Scottish Sun комментарий Эдинбургского университета, в котором Уилмут работал вплоть до пенсии.

Профессор имел ученые степени в области биологии, медицины и генетики, а также за свой вклад в науку был удостоен премии Шао и звания офицера Ордена Британской Империи.

В 1996 году команда Уилмута при помощи переноса ядра клетки взрослого животного в пустую яйцеклетку смогла впервые клонировать млекопитающее. 14 февраля 2003 года самая известная в мире овечка погибла, оставив после себя множество мифов и слухов.

Сайт KP.RU разобрался, существует ли коммерческое клонирование животных, стала ли овечка Долли по-настоящему первым клонированным животным и можно ли при помощи данной технологии вернуть к жизни вымершие виды.