Глава ФПБК Бородин пообещал закрыть бизнес Лаймы Вайкуле в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился к певице Лайме Вайкуле, пообещав закрыть ее бизнес в России.

Как отметил Бородин, певица и ее партнеры разработали специальную схему, согласно которой артистка получит возможность выйти из компании, продолжая при этом получать прибыль.

«Уважаемая Лайма Станиславовна, как только после проверки будет доказано, что вы имеете к этому бизнесу отношение, поверьте, Ваш партнер вспомнит про вас 1000 раз, когда на счета будут наложены аресты и Ваш бизнес будет полностью парализован», - заявил глава ФПБК в своем телеграм-канале.

Генпрокуратура РФ ранее уже обещала проверить российский бизнес Лаймы Вайкуле на предмет сокрытия доходов, а также ухода от налогов. Как писал сайт KP.RU, артистка объявила об уходе с российской сцены, однако не из российского бизнеса. Сообщается, что компании до сих пор приносят певице миллионы.