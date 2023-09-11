Эрдоган: Страны Запада уже 50 лет не держат данное Турции слово Фото: REUTERS

Запад уже 50 лет не держит слово, которое было дано Турции, и задерживает всеми силами вступление страны в ряды Евросоюза. С таким заявлением выступил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, во время беседы с журналистами в самолёте, по возвращении из Индии.

«Вот уважаемый господин Путин говорит: "Запад не выполнил своих обещаний, поэтому я приостановил зерновой коридор". Что это такое? Разве Запад на протяжении пятидесяти лет сдержал данное нам слово? Европейский союз пятьдесят лет нас тормозит», - говорит Эрдоган.

Говоря о членстве Турции в ЕС, Эрдоган упомянул, что встречался с председателем Евросоюза Шарлем Мишелем в воскресенье, 10 сентября, и заявил ему, что такой долгий срок турецко-европейские отношения вряд ли выдержат. Возмущённый таким положением дел, Эрдоган также заявлял, что Швеция вступит в НАТО только после того, как Запад всё-таки примет Турцию в ЕС.

Ранее KP.RU сообщил, что Эрдоган призвал не относиться легкомысленно к поставкам удобрений и зерна из России.