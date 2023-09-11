На Байконуре собирают ракету для запуска пилотируемого корабля «Союз МС-24» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Байконуре собирают ракету для дальнейшего запуска пилотируемого корабля «Союз МС-24» к Международной космической станции (МКС). Об этом в понедельник, 11 сентября, заявил Роскосмос.

«В МИКе 31-й площадки специалисты Роскосмоса выполняют общую сборку ракеты космического назначения "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-24"», - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госкорпорации.

Уточняется, что во вторник, 12 сентября, ракету вывезут и установят на стартовом комплексе 31-й площадки, а пуск ракеты-носителя состоится в пятницу, 15 сентября, в 18:44:35 мск.

В экипаже корабля к МКС отправятся космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт Лорал О’Хара.

Напомним, 4 сентября этого года космический корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-6, куда входит российский космонавт Андрей Федяев, после полугода на МКС вернулся на Землю.