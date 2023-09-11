В Госдуме предложили увеличить число полицейских после ЧП в школе Таганрога

Депутат предложил увеличить число оперативных сотрудников полиции Фото: Ольга ЮШКОВА

Чтобы повысить безопасность в российских школах, необходимо нанимать профессиональную охрану. Об этом сообщил «Газете.ru» зампред комитета Госдумы Анатолий Выборный, комментируя ЧП в школе Ростовской области.

- В школе должен быть профессиональный охранник, потому что он находится в тесном контакте с органами внутренних дел, - отметил депутат.

Выборный добавил, что также важно расширять штатную численность сотрудников внутренних дел, чтобы полиция могла прибывать на место оперативно.

Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что утром 11 сентября в хуторе Красный Десант Неклиновского района вооруженный ножом подросток в маске при попытке зайти в школу ранил четверых взрослых. Никто из детей не пострадал.

По данным «Известий», состояние получивших ранения оценивается как легкой степени тяжести. Нападавшим оказался ученик 9-го класса, его задержали очевидцы. Сообщается, что школьник страдает психическим заболеванием.