Финансист Бабин: курс доллара на этой неделе может снизиться до 95 рублей

Ожидается, что курс рубля будет укрепляться Фото: Иван МАКЕЕВ

Курс доллара может начать снижаться уже в ближайшие дни. Такому развитию событий будет способствовать рост продаж валюты, сообщил РИАМО эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин.

- Доллар на этой неделе может опуститься приблизительно до 95 рублей и торговаться в диапазоне 95–96 рублей, - высказал предположение эксперт.

По словам Бабина, наращивание объема предложения инвалюты со стороны компаний может происходить за счет увеличения экспортной выручки.

Ранее «Известия» со ссылкой на помощника президента РФ Максима Орешкина сообщили, что пик ослабления рубля пройден, а экономические факторы складываются в пользу укрепления российской валюты.

По данным RT, в сентябре 2023 года Банк России принял решение продлить ограничения на снятие иностранной наличной валюты еще на шесть месяцев. До 9 марта 2024 года россияне по-прежнему смогут снимать со своих счетов или вкладов не более $10 тысяч.