Курсы доллара и евро упали до минимума с начала сентября 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курсы доллара и евро в ходе торгов в понедельник, 11 сентября, на Мосбирже упали до минимума с начала сентября текущего года.

В самом начале торгов курс американской валюты опустился ниже 97 рублей, что произошло впервые с 5 сентября этого года, а курс европейской валюты упал до 104 рублей впервые с 1 сентября текущего года.

Согласно данным торговой площадки, на 16:09 мск, курс доллара упал на 1,84 рублей (1,88%) до 95,95 рублей. Американская валюта находится ниже 96 рублей впервые с 1 сентября 2023 года.

Курс евро опустился до 102,96 рублей, потеряв в цене 1,84 (1,75%). Европейская валюта торгуется ниже 103 рублей впервые с 28 августа 2023 года.

Напомним, накануне помощник президента РФ Максим Орешкин сообщил, что пик ослабления рубля уже был пройден, а сейчас остаются факторы, которые складываются в пользу укрепления российской валюты.