Замгенсека НАТО Джоанэ заявил об отсутствии угрозы для Румынии со стороны России Фото: REUTERS

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что в альянсе не считают угрозу для Румынии со стороны России реальной. По его словам, Москве нет никакого смысла нападать на союзное государство, будь то Румыния, или любое другое. Об этом он сообщил в ответ на вопросы журналистов.

«Нет никаких признаков того, что Российская Федерация имеет какое-либо намерение напасть на союзное государство, будь это Румыния или кто-то еще. Для Румынии нет никакого риска в том смысле, что она будет вовлечена в этот конфликт или распространит этот конфликт на нас», - заявил Джоанэ.

Заместитель главы альянса уточнил, что попадание беспилотников на территорию Румынии было непреднамеренным, и не следует видеть в этом провокацию. От НАТО сейчас зависит только принятие решений, которые не допустят повторения подобных инцидентов.

Ранее KP.RU сообщил, что аналогичное мнение высказал и генсек НАТО Йенс Столтенберг, заявивший о непреднамеренности случившегося.