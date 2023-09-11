Мэра Днепропетровска заочно арестовали за подстрекательство к геноциду Фото: Алексей БУЛАТОВ

Басманный суд в Москве заочно арестовал мэра украинского города Днепропетровск Бориса Филатова. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Известно, что Филатов заочно арестован Басманным судом. Мера пресечения ему выдана из-за уголовного дела о подстрекательстве к геноциду. Других подробностей не приводится.

Напомним, в апреле 2022 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Филатова. Все дело в том, что украинский политик в социальных сетях опубликовал пост с подстрекательством к геноциду российских граждан, то есть склонял к действиям, направленным на "полное или частичное уничтожение национальной группы как таковой". Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин также поручал правоохранителям дать оценку русофобским высказываниям мэра Днепра.