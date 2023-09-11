Диетолог Соломатина: желтые прожилки в арбузе — признак нитратов

Не стоит есть арбуз с повреждениями и трещинами, так как внутри такой ягоды могут активно развиваться микробы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Одно из любимых сезонных лакомств россиян, арбуз, может быть опасен за счет содержания вредных веществ, в том числе, нитратов. О том, как выбрать вкусную и полезную ягоду рассказала NEWS.ru диетолог Елена Соломатина.

- Если мякоть арбуза темная, в нем попадаются белые косточки и желтые прожилки, значит, что в ягоде много нитратов, - сообщила специалист, добавив, что от употребления такого плода стоит отказаться.

Особенно внимательными стоит быть детям и беременным женщинам.

Врач также уточнила, что ни в коем случае нельзя есть арбуз с повреждениями и трещинами на корке, так как внутри такой ягоды могут активно развиваться микробы.

Ранее KP.RU сообщил, что у хорошего арбуза на коре должно быть желтое пятно. Но, при этом, кора должна быть твердой, без вмятин и выбоин.

При этом, покупать арбузы в точках стихийной продажи опасно. Товар не проходит проверок, а продавцы, в таком случае, не имеют подтверждающих качество документов.