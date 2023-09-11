Боррель: Евросоюз отказывается признавать выборы в новых регионах России Фото: REUTERS

Глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель опубликовал письменное заявление, в котором сообщил, что Евросоюз не признаёт ни сами выборы в Крыму и новых регионах России, ни их результаты. Также Боррель пригрозил РФ «последствиями» за проведение оных.

«Европейский союз не признаёт, и не будет признавать, как факт проведения так называемых выборов, так и их результаты. Российское политическое руководство и те, кто имеет отношение к их организации, столкнутся с последствиями», - заявил Боррель.

По мнению европейского чиновника, все новые регионы являются украинскими, и Россия, якобы, «не имеет права» проводить в них выборы.

В свою очередь глава ЦИК России Элла Памфилова обратилась ко всем политикам Европы, громко заявляющим своё недовольство по поводу выборов на территориях РФ. Она указала на то, что у Европы руки по локоть в крови детей и женщин, восемь лет истязаемых нацистами на Донбассе, и им бы следовало сперва судить себя, а не Россию.

Также напомним, что новые регионы, а именно: Херсонская и Запорожская области, ДНР и ЛНР, присоединились к России добровольно, на основании проведённых референдумов в 2022 году. Явка на них стала рекордной, так как практически все жители регионов хотели высказаться по поводу вхождения в состав Российской Федерации. Крым вошел в состав России в 2014 году. На референдуме за это проголосовало абсолютное большинство местных жителей.

Ранее KP.RU сообщил, что Памфилова прокомментировала возбуждённое против неё в Европе уголовное дело, назвав его незначительным.