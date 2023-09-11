Пьяный водитель в Тюмени чуть не убил 8-летнюю девочку

Девочку пришлось госпитализировать Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тюмени произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие, где пострадала 8-летняя пассажирка иномарки. Предварительно инспекторами ДПС установлено, что виновником аварии стал автомобилист на «Ладе». В момент столкновения он был в алкогольном опьянении, пишет «Наш город».

Пьяный автомобилист на «Ладе» чуть не убил ребенка из «Форда». Информация об аварии появилась в официальных соцсетях ГИБДД Тюменской области. Установлено, что водитель отечественного автомобиля выехал на встречную полосу движения, где и столкнулся с иномаркой.

— «Форд» и «Лада» столкнулись на ул.Таллинской, 73. Предварительно, водитель «Лады» выехал на встречную полосу. Травмы головы получила 8-летняя пассажирка «Форда», девочка была пристегнута ремнем безопасности на заднем сиденье. 32-летний водитель «Лады» был пьян, показания алкотестера составили 0,94 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, — заявили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

8-летнюю девочку госпитализировали в ближайшее отделение больницы, вместе с ней поехали ее родители. Тот факт, что ребенок был пристегнут ремнем безопасности в момент ДТП, спас жизнь несовершеннолетней. По словам виновника аварии, 32-летний водитель «Лады» сообщил, что за руль он садился трезвым. Просто его так расстроило происшествие, что он взял бутылку водки из багажника и выпил ее.

Напомним, сотрудники ГИБДД нашли способ обезопасить трассы в Тюменской области. На региональных магистралях оперативники устанавливают шериф-балки. Эти приборы, похожие на сигнальные маячки машин ГИБДД, их монтируют в аварийно-опасных местах для повышения безопасности участников дорожного движения. На сегодняшний день в Тюмени согласовано 26 мест размещения шериф-балок на региональных дорогах.