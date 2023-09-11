Вирусолог Вострухов: для кори характеры вспышки с быстрым распространением

Вирусолог Вострухов предупредил о высоком риске возникновения эпидемии кори Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вирусолог Сергей Вострухов оценил риски, которые несет в себе распространение кори в Нижегородской области. Зафиксировано более 90 случаев заболевания.

По словам вирусолога, против кори не существует специфического лечения, что повышает риски. Корь очень заразна, процент инфицирования доходит до 95, а передается заболевание воздушно-капельным путем. Это обуславливает очень быструю скорость распространения.

На начальном этапе заболевание сопровождается повышением температуры, появляется кашель, насморк и общая слабость.

На следующей стадии возникают высыпания на коже. В последствии могут возникнуть осложнения в виде пневмонии, нарушения слуха, проблем со зрением, и даже воспаления вещества головного мозга (менингоэнцефалит), спинного мозга (паралич).

Особенно тяжело болезнь протекает у взрослых.

- Поэтому эпидемия вируса не исключена. Единственный способ борьбы с корью- иммунопрофилактика как для детей, так и для взрослых, - отметил Вострухов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».