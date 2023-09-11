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НовостиЗдоровье11 сентября 2023 14:37

Вирусолог Карпова: россиянам в возрасте 30 - 40 лет стоит привиться от кори

Врач советует проверять уровень антител у тех, кто не болел корью
Валентина БРЫКАЛИНА
Валентина БРЫКАЛИНА
При кори преимущественно страдают органы дыхания

При кори преимущественно страдают органы дыхания

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специалисты советуют проверить свой иммунный статус относительно вируса кори, либо же сделать прививку. Об этом сообщила RT вирусолог, доктор биологических наук Ольга Карпова.

- Надо проверять уровень антител у тех, кто не болел корью, а прививался: взрослым в возрасте 30-40 лет стоит обратить на этом внимание. Либо же можно или просто привиться от кори, - посоветовала Карпова.

Врач добавила, что кори очень высокий индекс заразности. В случае, если у человека был прямой контакт с заболевшим, Карпова рекомендовала поддержать организм и иммунную систему.

Ранее KP.RU сообщил, что в Арзамасском районе Нижегородской области 11 сентября была зафиксирована вспышка кори. По последним данным, заразились более 90 человек. Региональное управление Роспотребнадзора рассказало, что заболевшие не были привиты против кори, а источником инфекции стал непривитый ребенок.

Корь начинается с повышения температуры тела, насморка, кашля и конъюктивита. При кори преимущественно страдают органы дыхания. В отличие от респираторных инфекций, корь начинается сразу тяжело – температура тела достигает 38,5 – 39 градусов.