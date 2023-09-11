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НовостиПолитика11 сентября 2023 14:49

Захарова: слова Зеленского в адрес ЕС доказывают нацистскую сущность режима

Представитель российского МИД считает, что "Зеленский является Covid-23" для Запада
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Захарова: слова Зеленского в адрес ЕС доказывают нацистскую сущность режима

Захарова: слова Зеленского в адрес ЕС доказывают нацистскую сущность режима

Фото: REUTERS

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что прекращение помощи Киеву увеличит риски для Запада из-за беженцев в Европе показывают "нацистскую сущность" режима. Об этом заявила заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Соответствующий пост появился в ее телеграм-канале.

По словам Захаровой, нельзя предсказать реакцию миллионов беженцев из Украины в Европе на прекращение помощи Киеву. Подобные заявления Зеленского лишь доказывают "нацистскую сущность киевского режима и ее террористическую реализацию".

"Зеленский для Запада является Covid-23. Они еще хлебнут от него горя", - заключила официальный представитель российского МИД.

Ранее украинский президент заявил о том, что сокращение помощи от западных союзников может вызвать непредсказуемую реакцию украинских беженцев в Европе.