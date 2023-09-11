Захарова: слова Зеленского в адрес ЕС доказывают нацистскую сущность режима Фото: REUTERS

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что прекращение помощи Киеву увеличит риски для Запада из-за беженцев в Европе показывают "нацистскую сущность" режима. Об этом заявила заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Соответствующий пост появился в ее телеграм-канале.

По словам Захаровой, нельзя предсказать реакцию миллионов беженцев из Украины в Европе на прекращение помощи Киеву. Подобные заявления Зеленского лишь доказывают "нацистскую сущность киевского режима и ее террористическую реализацию".

"Зеленский для Запада является Covid-23. Они еще хлебнут от него горя", - заключила официальный представитель российского МИД.

Ранее украинский президент заявил о том, что сокращение помощи от западных союзников может вызвать непредсказуемую реакцию украинских беженцев в Европе.