Что случилось за день: главные события 11 сентября Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому каждый пенсионер, участвовавший или участвующий в спецоперации, получит полную компенсацию пенсии, не полученной за время нахождения в зоне СВО.

Американский бизнесмен Илон Маск поспешил откреститься от слов из своей биографии, согласно которым он отключал Starlink над Крымом, чтобы не дать Украине нанести удар по объектам ВМФ России.

Согласно прогнозам бывшего аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, высшие чины ВСУ, а также рядовой состав, в ближайшее время могут начать восстание против режима Зеленского на Украине. Джонсон в целом выразил удивление, что этого до сих пор не случилось.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высказался за приостановку дипломатических отношений с Евросоюзом, в связи с недружественными действиями. При этом Медведев заявил, что вводить ответные меры против европейских граждан не следует.

Тем временем Кремль официально анонсировал ожидаемый визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию. Он состоится в ближайшие дни, и при этом глава Северной Кореи прибудет во Владивосток на своём знаменитом бронепоезде.

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