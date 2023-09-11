Экс-замгенсекретаря ООН сравнил правила Евросоюза с опусканием железного занавеса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший заместитель генсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в беседе с Радио «Комсомольская правда» сравнил новые запреты Евросоюза с опусканием железного занавеса, призвав больше туда не ездить.

«Нечего туда ездить. Это вывод, который я сделал для себя и другим советую. Там нас ненавидят. Они уже дошли до такой степени, что не знают, как нагадить России. Туалетная бумага с телефонами – это показатель. Да и все остальное … Нечего ездить к нашим врагам. В самые тяжелые периоды истории нашего государства такого не было», - заявил российский дипломат, отметив, что подобные вещи «делаются не от большого ума».

Напомним, на прошлом неделе, 8 сентября, в Еврокомиссии сообщили, что российским гражданам запрещено въезжать в страны – члены Европейского союза на зарегистрированных в России личных автомобилях, а также ввозить на территорию Евросоюза смартфоны, драгоценности и некоторые средства личной гигиены.

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