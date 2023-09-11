Пушилин: ВСУ применили танки и БМП в Опытном, но понесли значительные потери

Пушилин: ВСУ применили танки и БМП в Опытном, понеся серьезные потери Фото: Дмитрий СТЕШИН

Украинские войска задействовали танки и боевые машины пехоты (БМП) в направлении Опытного, но понесли серьезные потери. Такое заявление в понедельник, 11 сентября, сделал врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Видим, что противник активизировался в направлении населенного пункта Опытное, задействовал танки, БМП, понес достаточно серьезные потери, но бои продолжаются, противник пытается улучшить там, на том направлении свои позиции», - заявил врио главы ДНР, подчеркнув, что есть понимание дальнейших действий российской армии, а какие-либо серьезные опасения отсутствуют.

Напомним, в понедельник, 11 сентября, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вороженные силы (ВС) России уничтожили боевую машину пехоты Bradley в ходе атаки украинских войск в районе Работина в Запорожской области.

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