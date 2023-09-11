Полковник Макгрегор: Украина не восстановится после окончания конфликта Фото: Александр КОЦ

У Украины не получится оправиться после конфликта по вине Вашингтона. Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор на своей странице в соцсетях.

По его словам, из-за Вашингтона Украина оказалась разрушена.

"Единственное, в чем мы преуспели — это убийство украинской нации. Мы разрушили страну. Я не думаю, что они восстановятся и через годы, десятки лет", - заявил эксперт.

Кроме того, по словам Макгрегора, у России множество преимуществ перед Украиной. Среди них и мощное оружие, и армия, которой управляют на высоком уровне.

"Сейчас Россия находится в прекрасном состоянии, поскольку население на сто процентов поддерживает Путина", отметил экс-советник Пентагона.

Между тем, экс- аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что бойцы ВСУ могут начать восстание против президента Владимира Зеленского.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Пранкеры Вован и Лексус: Киссинджер рассказал нам, чего хотят США и на что рассчитывает Украина (подробнее)