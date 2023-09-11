Путин поручил ускорять введение в строй культурных объектов

Путин призвал ускорять введение в строй культурных объектов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин во время совещания о строительстве культурно-образовательных кластеров в стране в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил о необходимости ускорять введение в строй культурных объектов в РФ.

«Культурные кластеры помимо воспитательной, просветительской миссии дают хороший стимул комплексному развитию регионов», - сказал российский лидер, отметив, что окружающие их общественные пространства становятся точками притяжения для местных жителей, а также туристов.

Кроме того, Путин принял доклад о создании музейных и культурно-образовательных комплексов во Кемерово, Владивостоке, а также Калининграде и Севастополе.

Напомним, российский лидер прибыл во Владивосток для участия в VIII Восточном экономическом форуме в понедельник, 11 сентября. Как сообщалось, в первый день визита глава государства посетит презентацию на тему развития Дальнего Востока, а на следующий день выступит на пленарной сессии форума и проведет несколько встреч иностранными делегациями.