Захарова прокомментировала заявления МАГАТЭ о снарядах с обеднённым ураном, фото: Шарифулин Валерий/ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, в котором он уверяет в безопасности снарядов с обеднённым ураном с точки зрения ядерной безопасности. По мнению Захаровой, Гросси недоговаривает угрозу, что крайне опасно в нынешней ситуации.

«Господин Гросси, конечно прав, говоря о том, что, с точки зрения «ядерной безопасности» нет значительных радиологических последствий. Просто он явно не договаривает. И такое вольное или невольное замалчивание проблемы недопустимо», - заявила Захарова.

Дипломат указала на то, что прежде всего обеднённый уран несёт в себе угрозу химической токсичности. Сталкиваясь с бронёй, такой снаряд воспламеняется, и выбрасывает в воздух большое количество опасной аэрозоли. Она оседает на поверхностях, в земле, на растениях, и долгие годы будет отравлять как природу, так и живых существ, включая людей.

Захарова намекнула Гросси не давать комментариев по теме, в которой он, возможно, не слишком разбирается, и поручить это дело химикам. Специалисты точно смогут рассказать об опасности тяжёлых металлов, и их воздействии на экологию и человека.

Ранее KP.RU сообщил, что Гросси назвал снаряды с обеднённым ураном безопасными, а угрозу от них - преувеличенной.

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