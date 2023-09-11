СПЧ отреагировал на новые правила въезда в ЕС для россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Постоянная комиссия СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека заявила, что новые правила досмотра российских граждан при въезде в Европейский союз унижают человеческое достоинство.

Подобные правила досмотра комиссия назвала «намеренным унижением человеческого достоинства», а также «осознанным попранием элементарных прав граждан России». «Эти действия невозможно рассматривать вне контекста той волны русофобии, которая поднялась в Евросоюзе в последнее время», - сказано в заявлении.

Совет по правом человека при президенте призвал бороться с этим на законодательном уровне.

Напомним, в минувшую пятницу, 8 сентября, Еврокомиссия заявила о запрете для россиян въезжать в страны – члены Евросоюза на зарегистрированных в России личных автомобилях, а также ввозить смартфоны, драгоценности и некоторые средства личной гигиены.