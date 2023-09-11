"Мы останемся любящими родителями наших детей": Тимур Родригез расстался с женой после 16 лет брака

Тимур Родригез объявил о расставании с женой после 16 лет брака Фото: Борис КУДРЯВОВ

Российский шоумен и певец Тимур Родригез сообщил о расставании со своей супругой Анной Девочкиной. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях.

По словам Родригеза, несмотря на расставание, они всегда будут любящими родителями для своих детей.

"Мы с Аней больше не вместе. Но мы навсегда остаемся безумно любящими родителями наших детей", - написал артист.

Также Родригез добавил, что решил рассказать о расставании для того, чтобы избежать слухов. Они с бывшей возлюбленной не будут давать какие-либо комментарии о своих отношениях.

Супруги были в браке 16 лет. У них есть двое детей - сыновья Мигель и Даниель.

Ранее 83-летний актер Аль Пачино расстался с молодой 29-летней любовницей Нур Альфаллах, которая в начале июня этого года родила ему сына.