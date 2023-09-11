ВСУ атаковали Энергодар с помощью четырех дронов-камикадзе Фото: REUTERS

Глава общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что бойцы ВСУ с помощью Дронов-камикадзе ударили по Энергодару.

По словам Рогова, украинские войска ударили не менее четырех раз. Два беспилотника попали в жилой многоэтажный дом, один - в паспортный стол. Четвертый БПЛА взорвался несколько минут назад.

Других подробностей случившегося пока не приводится.

Ранее Владимир Рогов сообщил, что село Работино в Запорожской области превращается для Вооруженных сил Украины во "второй Артемовск".