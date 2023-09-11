Прокуратура подала кассацию по делу об оскорблении школьника в шапке с буквой Z Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области прокуратура просит проверить законность решения по делу об оскорблении мальчика в шапке с символом Z. Об этом сообщается на сайте Челябинского седьмого кассационного суда общей юрисдикции.

Согласно документу, возбуждено кассационное производство для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции. Сам процесс назначен на 27 сентября.

Напомним, весной 2023 года житель Екатеринбурга Александр Неустроев обругал мальчика в шапке с буквой Z. В июне суд прекратил уголовное дело о хулиганстве и назначил наказание в виде штрафа в 7 тысяч рублей. Сам Неустроен уже раскаялся и извинился перед школьником.

В августе 2023 года стало известно о пересмотре прекращенного судом в Екатеринбурге уголовного дела о хулиганстве в отношении мужчины, оскорбившего ребенка в шапке с символом Z.