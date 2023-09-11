Умер Геннадий Дубовой, военный корреспондент

Умер военный корреспондент Геннадий Дубовой Фото: Кадр видео

Умер военный корреспондент Геннадий Дубовой. Согласно данным военкора «Комсомольской правды» Александра Коца, Дубовой погиб в Донецке, его сбила машина. Об этом Коц написал в своём телеграм-канале.

Подробности трагедии уточняются. Геннадий Дубовой защищал Донбасс в составе ополчения с самого начала конфликта, как информационно, так и с оружием в руках. Он был идеологом Новороссии, членом организации «Ветераны Новороссии» и Союза добровольцев Донбасса.

За время специальной военной операции Дубовой заслужил звание морского пехотинца-разведчика, и успел поучаствовать в каждом сражении в Новороссии, кроме Дебальцевской операции.

Ранее KP.RU рассказал о военкоре Ростиславе Журавлёве, погибшем 22 июля 2023 года во время обстрела Пятихатки украинскими неонацистами. Во время этой атаки также пострадали ещё двое журналистов.

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