Курс доллара опустился до 95 рублей впервые с 25 августа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курс американской валюты вечером в понедельник, 11 сентября, опустился до минимума впервые с 25 августа 2023 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, первый раз с 25 августа доллар упал до 95 рублей. По данным а 18:59 мск, валюта снизилась до 95 руб. (-2,85%), сразу после этого валютные торги закрылись.

Днем 11 сентября курсы доллара и евро в ходе торгов на Мосбирже упали до минимума за последнюю неделю. В начале торгов курс американской валюты опустился ниже 97 рублей впервые с 5 сентября, а курс евро упал до 104 рублей впервые с 1 сентября.

Ранее помощник президента России Максим Орешкин отметил, что пик ослабления российской валюты уже был пройден, а на данный момент остаются факторы, которые складываются в пользу укрепления рубля.