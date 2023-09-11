Инфекционист Никифоров: в России не может быть эпидемии кори Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В России не может быть эпидемии кори, поскольку большая часть россиян привита от заболевания. Такое заявление сделал инфекционист Владимир Никифоров в беседе с «Лентой.ру».

— Алгоритм действий в подобных ситуациях хорошо отработан. В частности, Роспотребнадзор проводит экстренную вакцинопрофилактику, изолирует заболевших и контактных, — подчеркнул специалист.

Отмечается, что в Нижегородской области зафиксирована вспышка кори, а по предварительным данным, источником заболевания мог стать ребенок, который прибыл из другого региона. Об этом рассказал «Царьград». Специалисты отмечают, что у некоторых людей восприимчивость к вирусу может доходить до 90 процентов.

Вирусолог Ольга Карпова в беседе с RT рассказала, что в последнее время риски заболевания выросли, однако если человек уже переболел корью, у него формируется пожизненный иммунитет.