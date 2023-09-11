ФПК разъяснила новые правила в поездах, действующие с 1 сентября 2023 года Фото: Олег ЗОЛОТО

С 1 сентября начали действовать новые правила Министерства транспорта России. Среди новых пунктов есть регламент для пассажиров поездов дальнего следования и для проводников.

Так, в поездах дальнего следования купивший билет на нижнюю полку пассажир должен предоставить место у столика соседу сверху для приема пищи. При этом, делать это нужно по расписанию - утром с 7:00 до 10:00 и вечером с 19:00 до 21:00 не более 30 минут, а в обед с 12:00 до 15:00 не более часа.

Кроме того, Федеральная пассажирская компания добавила, что проводник поезда теперь может урегулировать спор в случае его возникновения. А импровизированные концерты в поездах незаконны. Играть на музыкальных инструментах запрещено в вагонах поездов дальнего следования и в электричках.

Также пассажиры могут путешествовать с паспортом или свидетельством о рождении, у которого истек срок действия. Если пассажир покупал билет на старый паспорт, который был сдан в замену, то можно ехать по временному удостоверению или новому документу, сообщает РИА Новости.

Ранее Российские железные дороги также рассказали о новых правилах для пассажиров поездов дальнего следования.