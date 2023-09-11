Профессор Пулинец объяснил большое число жертв при землетрясении в Марокко

9 сентября мощное землетрясение случилось в Марокко. Фото: REUTERS

В 2023 году в мире произошло сразу несколько мощных землетрясений. В начале года трагедия разыгралась в Турции, а 9 сентября мощное землетрясение случилось в Марокко.

Сергей Пулинец, доктор физико-математических наук, отметил, можно ли прогнозировать природные бедствия. Он отметил, что в течении года может быть от 7 до 11 сильных подземных толчков. Но одни приходятся на густонаселенные районы, а другие – на небольшие острова в океане и проходят незамеченными.

В настоящий момент, по мнению ученого, наступило затишье, несмотря на очередную катастрофу. Мощными считаются толчки в 9 баллов, в Марокко было 6.

- Я бы сказал, экстраординарное происходит в том, что мало сильных землетрясений, - отметил ученые Царьграду.

Ученый отметил, что большие разрушения в Марокко связаны с тем, что строительство в регионе не рассчитано на движение земной коры.

Если бы подобное случилось в Японии, то разрушений было в разы меньше.

- Потому что там для таких магнитуд это рассчитано, - говорит Пулинец.

Что касается закономерности по ситуациям в Турции и Марокко, то они стоят на соприкосновении тектонические плиты.

В настоящий момент применяют методы дистанционного зондирования, спутниковые технологии, они помогают спрогнозировать подземные толчки. Ученый отметил, что можно предположить не только вероятность землетрясения, но и точные координаты.

- На самом деле это возможно. Практически для всех сильных землетрясений эксперты могут увидеть предвестники, - заключил доктор наук.

Тем временем, число погибших в результате землетрясения в Марокко возросло до 2681, пострадали 2501 человек, сообщает телеканал "360".