Россиянам рассказали, как питание помогает бороться со стрессом на работе Фото: Shutterstock

Стабильное питание способно снизить уровень стресса при офисной работе. Важно добавить в свой рацион продукты, богатые витаминами. Об этом рассказал специалист по питанию Евгений Митрошин в разговоре с «Лентой.ру».

— Чтобы организм получал природное успокоительное в нужных количествах, следите за рационом. Обязательно добавьте в него орехи, бананы, курицу, фасоль, сыр, гречку, морковь, брокколи и побольше зелени, — подчеркнул Митрошин.

В это же время невролог Марина Трубицына рассказала, что переутомления и стрессы могут стать причиной возникновения головных болей и приступов мигрени. Также ее могут провоцировать цитрусовые, сыр и шоколад. Эти слова специалиста опубликовал телеканал «360».

Для борьбы со стрессом и тревожностью можно прибегнуть к физической активности. Такой совет дала фитнес-тренер Ольга Дерендеева, слова которой опубликовал Life.ru. Специалист рассказала, что во время тревожности люди часто поднимают плечи и вжимают свою шею, что впоследствии сказывается на физическом состоянии человека.