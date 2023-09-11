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НовостиЗдоровье11 сентября 2023 17:33

Россиянам рассказали, как питание помогает бороться со стрессом на работе

Специалист по питанию Митрошин: стабильное питание снижает стресс на работе
Роман ПОЛОСИКОВ
Россиянам рассказали, как питание помогает бороться со стрессом на работе

Россиянам рассказали, как питание помогает бороться со стрессом на работе

Фото: Shutterstock

Стабильное питание способно снизить уровень стресса при офисной работе. Важно добавить в свой рацион продукты, богатые витаминами. Об этом рассказал специалист по питанию Евгений Митрошин в разговоре с «Лентой.ру».

— Чтобы организм получал природное успокоительное в нужных количествах, следите за рационом. Обязательно добавьте в него орехи, бананы, курицу, фасоль, сыр, гречку, морковь, брокколи и побольше зелени, — подчеркнул Митрошин.

В это же время невролог Марина Трубицына рассказала, что переутомления и стрессы могут стать причиной возникновения головных болей и приступов мигрени. Также ее могут провоцировать цитрусовые, сыр и шоколад. Эти слова специалиста опубликовал телеканал «360».

Для борьбы со стрессом и тревожностью можно прибегнуть к физической активности. Такой совет дала фитнес-тренер Ольга Дерендеева, слова которой опубликовал Life.ru. Специалист рассказала, что во время тревожности люди часто поднимают плечи и вжимают свою шею, что впоследствии сказывается на физическом состоянии человека.