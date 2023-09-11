Правительство Украины передало активы Артемия Лебедева в Фонд госимущества Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинское правительство утвердило передачу двух киевских квартир и другого имущества российского дизайнера и блогера Артемия Лебедева в Фонд госимущества (ФГИУ). Об этом говорится в сообщении пресс-службы фонда.

Согласно официальным данным, кабинет министров передал имущественные активы Лебедева в Фонд госимущества, в июле суд в полном объеме удовлетворил иск Минюста Украины и изъял две квартиры в Киеве площадью 138,5 кв. м. и 193,2 кв. м.

Квартиру будут перерегистрированы, выставлены на приватизацию или же сданы в аренду. При этом, вырученные от продали или аренды квартир средства пойдут в " Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии", сообщается в Фонде госимущества.

Напомним, в июле 2023 года на Украине были конфискованы активы Артемия Лебедева по решению Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) страны.