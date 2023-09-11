Захарова: саммит G20 показал стремление стран к справедливости в мире Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Саммит «Большой двадцатки» стал продолжением переломного момента, который начался еще с саммита БРИКС. Такое положение дел не нравится меньшинству, которое возомнило себя лидирующим. Это заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с «Абзацем».

— И на саммите БРИКС, и на саммите «Двадцатки», почитайте декларации, одно из ключевых слов – это слово «справедливость». Люди устали жить в состоянии абсолютного, тотального гнета со стороны так называемого золотого миллиарда, — подчеркнула Захарова.

Также Мария Захарова дала комментарий по поводу видео с известным американским актером Вуди Харрельсоном, который высмеял западную пропаганду о конфликте на Украине. По ее словам, актер в своем ролике наглядно продемонстрировал комичность обвинений того самого меньшинства, которое пытается обвинять в чем-то Россию.

Ранее Мария Захарова заявила, что в Киеве начали понимать, что Украина стала инструментом Запада для построения колониализма. Она отметила, что от осознания этого, украинское руководство бросается истеричными выражениями во время выступлений.