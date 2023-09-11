Два российские Ту-22М3 совершили пятичасовой полёт над Балтийским морем

Два Ту-22М3 России совершили пятичасовой полёт над Балтийским морем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Два российских дальних бомбардировщика Ту-22М3 совершили полёт над международными водами в акватории Балтийского моря. Их сопровождали истребители Воздушно-космических сил Су-35, о чём сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

«Два дальних бомбардировщика Ту-22м3 дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря», - говорится в публикации.

Весь полёт занял около пяти часов. Как подчеркнули в ведомстве, это плановое мероприятие, и подобные вылеты производятся регулярно, не только над Балтикой. Также самолёты летают над Чёрным морем, Тихим океаном, в Арктике и Северной Атлантике.

Отдельно в Минобороны указали на то, что все полёты осуществляются в полном соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее KP.RU сообщил, что в Прибалтике заготовлено проведение крупных военных учений НАТО.