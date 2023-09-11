Госдеп США прокомментировал совместные военные учения с Арменией Фото: Евгения ГУСЕВА

Военные учения США и Армении носят «рутинный» характер и не имеют никакого отношения к сложившейся ситуации в Нагорном Карабахе. Так заявил официальный представитель госдепартамента Штатов Мэттью Миллер в ответ на вопрос журналистов о совместных учениях и их причинах.

«Это рутинные учения, которые никоим образом не связаны ни с какими другими событиями», - заявил Миллер.

Напомним, учения Армении и США называются Eagle Partner 2023, они пройдут с 11 по 20 сентября. В них примут участие 175 военнослужащих от Еревана, и 85 солдат от Вашингтона. Официальной целью учений называют укрепление взаимосвязей по выполнению международных операций.

Ранее KP.RU сообщил, что совместные армянско-американские учения начались в учебном центре «Зар», расположенном неподалёку от столицы Армении, Еревана. Началу учений предшествовала торжественная церемония открытия.