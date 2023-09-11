Кабмин не поддержал законопроект о запрете штрафов за лайки в соцсетях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В правительстве РФ не поддержали законопроект депутатов о запрете привлечения к административной ответственности граждан за лайки в социальных сетях. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на текст отзыва комиссии.

«Правительство Российской Федерации законопроект в представленной редакции не поддерживает», - указано в документе.

В отзыве подчеркивается, что пояснительная записка к законопроекту «не содержит статистических данных и иных сведений, свидетельствующих о наличии системных проблем правоприменения и подтверждающих необходимость внесения предлагаемых изменений»

Уточняется, что в данном случае проектируемые нормы не отвечают требованиям ясности и определенности и это может повлечь двоякое толкование на практике.

Как писал сайт KP.RU, в июле в Госдуму РФ внесли на рассмотрение проект закона, наделяющий Росгвардию правом иметь на вооружении тяжелую военную технику.

Законопроект предполагает внесение правок в закон «О войсках национальной гвардии РФ». Предлагается заменить используемый термин «оружие» на «вооружение», а также заменить термин «боевая техника» на «военную технику».

Также депутаты отметили, что необходимо внести правку в главу 3 закона о применении сотрудниками Росгвардии физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники.