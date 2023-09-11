Старовойт: В Курской области беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство Фото: REUTERS

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале, что в Рыльске беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство.

«В Рыльске с украинского беспилотника было сброшено взрывное устройство. К счастью, никто не пострадал», - написал Старовойт.

Глава региона уточнил, что повреждены фасады и выбито несколько стекол в двух зданиях на улице Ленина. На месте работают представители силовых структур.

Как писал сайт KP.RU, вечером 11 сентября боевики ВСУ с помощью дронов-камикадзе ударили по Энергодару, об этом сообщил Владимир Рогов.

По словам Рогова, украинские войска ударили не менее четырех раз. Два беспилотника попали в жилой многоэтажный дом, один - в паспортный стол. Четвертый БПЛА взорвался.

10 сентября Минобороны РФ сообщило, что днем дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Белгородской областью был уничтожен украинский беспилотник самолетного типа.