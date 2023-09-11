ФСБ выявила незаконный сбыт более 8 тонн краба в ресторанах Москвы Фото: УМВД России по Сахалинской области

ФСБ в ходе проверки московских ресторанов выявила незаконный сбыт более 8 тонн краба, в результате чего ущерб государству составил около 50 миллионов рублей, об этом сообщил ТАСС.

«В настоящий момент следователями допрошены больше десятка сотрудников и директоров столичных ресторанов, чью незаконную деятельность выявили сотрудники правоохранительных органов», - говорится в публикации.

В статье собеседник агентства отметил, что ущерб от незаконной продажи краба составил почти 50 миллионов рублей.

Как писал сайт KP.RU, 5 августа во время проведения оперативно-профилактической операции «Путина-2022» полиция установила, что жительница Долинска купила 81 экземпляр незаконно добытого камчатского краба.

Указывалось, что причиненный государству ущерб от незаконной добычи биоресурса превысил один миллион рублей. В отношении гражданки возбуждено уголовное дело по статье «приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем».

В отношении рыбаков, которые выловили камчатского краба принято процессуальное решение.