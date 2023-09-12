Ким Чен Ын на спецпоезде выехал из Пхеньяна в Россию

Ким Чен Ын на спецпоезде выехал из Пхеньяна и едет в Россию Фото: REUTERS

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 10 сентября на спецпоезде выехал из столицы страны Пхеньяна и направился в Россию, об этом сообщило Госрадио КНДР.

«Ким Чен Ын выехал из Пхеньяна на спецпоезде 10 сентября и направляется в РФ», - говорится в заявлении.

Как писал сайт KP.RU, 11 сентября Кремль подтвердил, что председатель Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит Российскую Федерацию с официальным визитом.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что будут обсуждать лидеры России и КНДР Владимир Путин и Ким Чен Ын в ходе визита главы Северной Кореи в Российскую Федерацию. Прежде всего, речь пойдёт о развитии двусторонних отношений.

Песков добавил, что в плане встречи Ким Чен Ына и Путина заготовлен торжественный обед в честь северокорейского лидера.

Напомним, четыре года назад прибытие товарища Кима на вокзал Владивостока транслировали в прямом эфире. В кадр попали сопровождающие, которые на ходу протирали наружные поручни и двери вагона с лидером КНДР. Сопровождающие несли трапы для политика и следили, чтобы поезд остановился точно напротив расстеленной загодя ковровой дорожки.