Джо Байден с шутки начал выступление в годовщину терактов 11 сентября Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден с шутки начал выступление в годовщину терактов 11 сентября. Мероприятие транслировал Белый дом на своем сайте.

Байден сначала поприветствовал губернатора штата Аляска Майка Данливи.

«У нас с губернатором есть что-то общее: мы оба из города Скрантон, Пенсильвания. Хотел бы я, чтобы он играл в моем клубе, когда я играл в мяч. Я мог бы попасть в число лучших игроков страны, будь он передо мной», - сказал Байден, на середине фразы он усмехнулся.

Как писал сайт KP.RU, 10 сентября президент США Джо Байден на пресс-конференции во вьетнамском Ханое запутался в порядке поступления вопросов от журналистов.

«Давайте посмотрим. Просто я следую своему порядку», - Байден запнулся и прервал выступление, затем в зале раздался смех.

Затем Байден начал перебирать шпаргалки, пытаясь разобраться, кто еще должен задать ему вопросы. Позже он обратился за помощью персонала.