Движение по Крымскому мосту временно перекрыто Фото: Юлия МАРКИНА

Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», - говорится в сообщении.

Находящихся на мосту попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Как писал сайт KP.RU, 8 сентября зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин заявил, что движение по поврежденной в результате июльского теракта части Крымского моста планируют запустить в ближайшие 7-10 дней.

Вице-премьер отметил, что на объекте полностью смонтировали новый пролет. Теперь на него необходимо уложить асфальт.

После этого будет запущено движение по восстановленной части. Далее специалисты начнут приводить в порядок ту часть моста, по которой в настоящее время осуществляется движение.